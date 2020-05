Coronavirus : le statut de pupille de la Nation aux enfants de soignants décédés ?

En première ligne face à l'épidémie, des soignants figurent parmi les personnes mortes du coronavirus dans l'Hexagone. Des femmes et des hommes qui laissent parfois derrière eux de jeunes enfants, désormais orphelins. Des députés de tous bords politiques ont demandé au gouvernement de leur accorder le statut de pupille de la Nation. Un statut réservé aux enfants de militaires morts au combat et qui permet de les accompagner tout au long de leur vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.