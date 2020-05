Coronavirus : le succès des technologies sans contact

C'est l'une des nouveautés de cette année 2020, un crochet antibactérien. Lancé en avril, le dispositif en inox, qui permet d'éviter d'avoir à toucher les boutons d'ascenseurs ou les poignées de portes, connaît un succès fulgurant, avec environ 150 000 demandes à travers le monde. Autre technologie en plein essor, le paiement sans contact explose. En 2019, 27% des paiements par carte étaient faits avec ce système, contre 56% aujourd'hui notamment à cause de l'épidémie de coronavirus. Toujours dans le but de renforcer les gestes barrières, une entreprise chinoise travaille actuellement sur des écrans virtuels.