Coronavirus : le trafic de masques bat son plein

Chez les petits malins, c'est devenu la dernière mode. Revendre, même avec pignon sur rue, des stocks entiers de masques. Une traque, devenue une priorité pour les autorités. Dans une épicerie bio chinoise de Paris par exemple, la police a retrouvé 16 000 masques et 240 litres de faux gels hydroalcooliques. Autres phénomènes, des vols dans les voitures des personnels soignants.