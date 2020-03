Coronavirus : l'épidémie marque le pas en Chine mais continue de s'étendre dans le monde

Elle est le foyer de l'épidémie et reste la plus touchée par le coronavirus. La Chine compte plus de 80 000 cas et 3 000 décès. Si le Covid-19 peut être mortel, il n'est pas pourtant incurable. Dans l'Empire du Milieu, les guérisons sont en augmentation et le nombre de personnes hospitalisées est en baisse constante depuis deux semaines. Le virus semble marquer le pas dans le pays, mais il continue de se propager ailleurs dans le monde. Le point sur sa progression. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.