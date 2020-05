Coronavirus : les abattoirs, nouveaux lieux de contamination ?

Une étude américaine alerte sur la vulnérabilité des abattoirs, estimant que 4% des salariés du secteur ont été infectés par le coronavirus. En Europe, plusieurs sites ont été identifiés comme des foyers de contamination en Allemagne et dans l'Hexagone. Dans les Côtes-d'Armor, une opération massive de dépistage a été effectuée dans un abattoir. Près de 195 salariés ont été testés après la découverte de six cas positifs. En Vendée, onze personnes ont également été infectées sur 700 employés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.