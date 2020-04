Coronavirus : les Afro-Américains durement frappés aux Etats-Unis

Les Afro-Américains sont extrêmement touchés par l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. En Louisiane, ils représentent 30% de la population, mais 70% des décès. Pour cause, ils s'exposent aux dangers pour subvenir aux besoins de leur famille. Les effets du virus sont aussi multipliés par certaines pathologies qui touchent en particulier les Noirs américains. Selon les premiers chiffres nationaux, ces derniers représentent le tiers des personnes hospitalisées.