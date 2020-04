Coronavirus : les cabinets de radiologie et d'imagerie restent ouverts

L'imagerie médicale est un outil précieux pour visualiser les ravages du Covid-19. Dans un cabinet à Nanterre, les interactions entre personnel et patient ont été réduites au maximum pour éviter tout risque de transmission. A l'accueil, les règles de distanciation sociale entre les patients ont été respectées. Mais face au manque d'équipements de protection, le cabinet risque de fermer ses portes dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.