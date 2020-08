Coronavirus : les cas augmentent mais les hospitalisations ne flambent pas

Vendredi, 5.453 nouveaux cas de coronavirus ont encore été signalés, mais les services de réanimation restent relativement stables. Ce paradoxe nous intrigue ces derniers jours. Ce qui est sûr, c'est que les tests de dépistage sont de plus en plus nombreux. Alors, pourquoi cette reprise de l'épidémie se vérifie-t-elle dans le nombre de nouvelles contaminations mais pas dans les hôpitaux ? On fait le point avec l'une de nos équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.