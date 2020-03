Coronavirus : les cliniques viennent en aide aux hôpitaux

Pour éviter l'engorgement, les établissements publics et privés se sont organisés à l'échelle locale pour accueillir les malades. Avec le flux de patients qui les attend, les cliniques ont dû se réorganiser. Certaines d'entre elles ont aménagé tout un bâtiment pour les cas de coronavirus. Les personnels ont été formés en urgence pour travailler en réanimation. Un soutien qui s'avère très précieux pour les jours à venir.