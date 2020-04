Coronavirus : les collapsologues ont-ils vu juste ?

Des hommes et des femmes estiment que le confinement n'a pas été une épreuve, pour la simple raison qu'ils s'y préparent depuis longtemps. Les collapsologues sont persuadés de l'effondrement prochain de notre civilisation. Ils ne sont pas surpris de cette crise sanitaire que nous vivons actuellement. Au micro de nos journalistes, découvrez ce qu'ils en pensent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.