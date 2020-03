Coronavirus : les commerces alimentaires bondés ce dimanche

Les marchés alimentaires, les fromagers, les bouchers et les boulangers restent ouverts. Ce dimanche matin, les clients s'y sont précipités pour s'approvisionner. Sur les marchés, les distances de sécurité ont bien été respectées. Chez les boucher-traiteurs, les commandes affluent. Et dans un autre supermarché, il n'y a plus de pain, de pâtes, d'œufs ou de fruits et légumes.