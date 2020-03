Coronavirus : les conséquences du placement en quarantaine du nord de l'Italie sur l'économie

Les régions italiennes placées en confinement cette nuit réalisent 40% du PIB du pays. Pour la France par exemple, le risque est de voir interrompus les liens avec son second partenaire commercial, mais aussi de subir la contagion financière. Chute de la Bourse, raréfaction des prêts... Toutefois, il existe des solutions à ce mal économique. Les explications de François Lenglet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.