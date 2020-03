Coronavirus : les consignes sont-elles respectées à Marseille ?

Pour ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus sur notre sol, le gouvernement a annoncé le renforcement des mesures barrières. Dans certaines régions où les poignées de main et la bise, sont encore très courantes, l'adaptation à ces nouvelles mesures se fait d'une manière progressive. C'est le cas notamment à Marseille qui a la réputation méditerranéenne plutôt tactile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.