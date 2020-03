Coronavirus : les derniers touristes en France

Alors que des touristes français étaient coincés à l'étranger, une autre catégorie se retrouve bien démunie. Cela concerne les rares touristes étrangers qui sont encore en France aujourd'hui. Il est difficile pour eux de s'occuper avec la fermeture des musées et des salles de spectacle. Et les nouvelles restrictions n'arrangent pas la situation. Mais certains ont décidé tout de même de le prendre avec un certain humour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.