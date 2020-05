Coronavirus : les dragueurs ne lui disent pas merci

Par petits groupes, les Français profitent du soleil. Une occasion pour les célibataires d'aborder un ou une inconnue. Mais comment continuer à draguer dans une société où la peur de l'autre a considérablement refroidi les rapports sociaux ? Découvrez dans cette vidéo comment s'y prend un coach en séduction, avec port du masque et distanciation sociale respectée. Pour ceux qui ont peur de prendre des risques, il y a aussi les applications de rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.