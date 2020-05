Coronavirus : les eaux usées pour mesurer la pandémie ?

Parmi les indicateurs qui pourraient annoncer une reprise de l'épidémie, il y a la surveillance des eaux usées. Elle permettrait d'identifier une éventuelle deuxième vague, une semaine avant le service des urgences. Au laboratoire d'Eau de Paris, des dizaines d'échantillons sont analysés, et les résultats sont étonnants. Depuis le 5 mars en Île-de-France par exemple, la quantité de virus dans les eaux usées coïncide avec le nombre de cas de covid-19. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.