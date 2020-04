Coronavirus : les effets du confinement sur le niveau de pollution

Avec la baisse de l'activité économique, les principaux transports ont énormément diminué. Une tendance qui vaut aussi pour l'activité industrielle. En conséquence, la pollution a diminué fortement. C'est ce que nous montrent les images du satellite Sentinel depuis le mois de février. On y voit notamment la disparition progressive des zones de pic de pollution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.