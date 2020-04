Coronavirus : les États-Unis tentent d'éviter une crise humanitaire

Une pauvreté fulgurante se répand un peu partout dans le monde, aussi rapidement que le virus. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs a été multiplié par quatre. Ils sont désormais vingt-six millions et leur détresse commence à se constater jusque dans les rues. Des centaines, voire des milliers, de voitures avancent au pas durant des heures pour finalement arriver à l'endroit où l'on distribue de la nourriture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.