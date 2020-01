Coronavirus : les festivités du Nouvel an chinois annulées à Paris

La communauté chinoise s'inquiète de la propagation du coronavirus et prévoit des mesures de précaution. À Paris, les parades du Nouvel an chinois avaient commencé hier. Les festivités prévues ce dimanche ont par contre été annulées à la demande même de la Communauté chinoise, selon la maire de Paris. Pour cause, deux cas de coronavirus ont été détectés dans la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.