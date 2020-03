Coronavirus : les Français doivent-ils s'attendre à d'autres mesures ?

Le Premier ministre a avoué dans son allocution que l'exécutif ne maîtrise pas tout. L'Etat serait donc dans l'obligation de prendre des recommandations beaucoup plus coercitives et recourir à un changement de méthode. Cela dépendra également de la manière dont les Français réagissent. Adrien Gindre, notre chef du service politique, en dit plus.