Coronavirus : les fumeurs seraient-ils moins touchés ?

Les fumeurs auraient moins de risques d'être touchés par le coronavirus, selon les résultats de deux études chinoise et américaine. En Chine sur un millier de patients observés, 12,6% sont fumeurs. Aux États-Unis sur 7 000 personnes atteintes du Covid-19, seulement 1,3% sont fumeurs. Mais ce n'est qu'un état des lieux statistique. Les chercheurs se demandent encore quel pourrait être l'effet de la nicotine et travaillent sur deux pistes. Le point en plateau.