Coronavirus : les gestes barrières ne sont pas respectés

Médecins urgentiste, médecins généralistes et Samu urgentiste ont lancé un appel dans l’après-midi afin de prendre conscience des gestes barrières pour tous et par tous. Ces derniers ne sont pas respectés, notamment en province. Plus de précisions avec le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant TF1-LCI. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.