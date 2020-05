Coronavirus : les habitants de Chauvigny inquiets après la découverte de quatre cas dans un collège

À Chauvigny (Vienne), quatre membres du personnel d'un collège ont été testés positifs au coronavirus. Par précaution, neuf personnes ont été mises en quatorzaine. Mais dans la ville, la nouvelle inquiète les familles, à quelques jours de la reprise de l'école. Ne voulant prendre aucun risque, le maire a décidé de tester l'ensemble des enseignants et des agents de la commune. Si un nouveau cas est diagnostiqué, il n'ouvrira aucun établissement scolaire avant septembre.