Coronavirus : les habitants de San Remo ne cèdent pas à la panique

À San Remo (Milan), il n'y a pas grand monde dans la rue la plus commerçante de la ville, qui vit principalement du tourisme. Comme dans tout le pays, les lieux publics sont fermés. Ici, les mesures exceptionnelles de mise en quarantaine d'une partie de l'Italie du Nord sont largement commentées. Certains estiment qu'il fallait le faire avant, d'autres s'inquiètent surtout des conséquences économiques de cette crise sanitaire sans précédent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.