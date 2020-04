Coronavirus : les imprimantes 3D au secours du personnel soignant

Actuellement, ce qui fait la différence dans la bataille face au virus, ce sont les nouvelles technologies, les programmes médicaux, mais aussi nos capacités à améliorer le confort des patients. Ce qui peut être crucial pour les malades les plus gravement touchés. Découvrez comment la 3D s'est invitée au cœur des hôpitaux de Paris.