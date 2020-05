Coronavirus : les jobs d'été se font rares

En cette période de crise du Covid-19, trouver un petit boulot d'été relève du défi pour les jeunes. Le blocage économique causé par l'épidémie rend les recherches d'emploi très difficiles. Face aux restrictions sanitaires, de nombreux domaines sont contraints de réduire leurs effectifs. D'autres employeurs attendent le retour des clients avant de lancer leur campagne de recrutement. Quels secteurs recrutent le plus en cette saison ?