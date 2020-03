Coronavirus : les masques sont-ils efficaces ?

Pour aller au marché ou aller travailler, bon nombre de nos concitoyens sortent masqués. Il leur est impossible de mettre le nez dehors sans en porter. Certains optent pour les masques chirurgicaux tandis que d'autres choisissent ceux destinés aux chantiers. Il y en a même ceux qui se tournent vers les masques fait maison. Mais de quoi nous protègent-ils vraiment ? Et surtout, qu'en est-il de leur efficacité ?