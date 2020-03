Coronavirus : les médecins généralistes en première ligne

Alors que le nombre de cas de contamination au coronavirus se multiplie, les médecins généralistes sont plus que jamais en première ligne face à l'épidémie. Ces derniers jours, ils se sont plaints pourtant de ne pas avoir l'équipement nécessaire pour se protéger. Beaucoup d'entre eux se tournent alors vers la téléconsultation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.