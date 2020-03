Coronavirus : les mesures actuelles sont-elles suffisantes ?

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, dont la fermeture des écoles, des bars, des restaurants et l'instauration de la distance entre les individus. "Ces mesures sont nécessaires", affirme le docteur Gérald Kierzek. "La priorité absolue, c'est de casser la propagation du virus et d'arrêter sa circulation", a-t-il poursuivi. Où en est la situation à l'hôpital aujourd'hui ? Les anti-inflammatoires seraient-ils des facteurs aggravant en cas de symptômes du coronavirus ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.