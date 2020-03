Coronavirus : les Mulhousiens vivent au ralenti

La ville de Mulhouse (Haut-Rhin) vit au ralenti à cause du coronavirus. Les habitants sont partagés entre l'inquiétude et le désir de ne pas céder à la panique. Pour ralentir la propagation du virus, la préfecture a demandé à ce que les relations entre les anciens et les enfants soient réduites au maximum. Les étudiants ont même été invités à ne pas reprendre le chemin des universités. Suite à un arrêté préfectoral, le match Strasbourg-PSG a également été reporté.