Coronavirus : les passagers du second appareil pris en charge dès leur arrivée

Un second appareil rapatriant des Français venant de Wuhan (Chine) est attendu ce dimanche après-midi à Istres. Une fois arrivés, les passagers vont passer des tests médicaux. Ceci pour voir si certaines personnes ont déclenché des symptômes du virus pendant le trajet. Si c'est le cas, ils seront envoyés directement à l'hôpital de la Timone à Marseille. Une trentaine de nationalités sont présentes dans cet avion. Qu'en est-il de l'organisation ?