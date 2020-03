Coronavirus : les pêcheurs restent à quai

C'est une semaine noire pour la pêche. La crise du coronavirus n'épargne pas les pêcheurs. Sur les 850 tonnes mises en vente sous les criées bretonnes depuis lundi, 25% ont été invendus. Ce qui représente plus de 200 tonnes. Alors, de nombreux bateaux se demandent s'ils vont repartir en mer ou non. Une situation incertaine qui touche tous les secteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.