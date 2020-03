Coronavirus : les pharmacies prises d’assaut

Depuis une semaine, une pharmacie parisienne accueille 200 clients de plus que d'habitude. L'inquiétude peut être bonne pour les affaires. Les ventes de vitamines ont plus que doublé ces dernières semaines. Dans une autre officine dans les Hauts-de-Seine, les compléments alimentaires s'arrachent. La demande évolue à mesure que l'épidémie se propage. Est-ce pour autant utile de prendre ces produits de substitution ?