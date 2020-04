Coronavirus : les plages de Californie et de Géorgie bondées de monde

La peur du coronavirus a laissé la place aux bikinis, aux surfeurs et aux glacières sous les parasols. En Californie, bronzer les pieds dans le sable est à nouveau autorisé. Les règles de distanciation sociale, elles, semblent purement théoriques. Du côté de Géorgie, les habitants n'ont pas attendu une seconde pour aller se baigner. Le gouverneur a même décidé de rouvrir les salons de beauté et les salles de sport. Des décisions qui ont étonnamment agacé Donald Trump.