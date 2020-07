Coronavirus : les pompiers fustigent la gestion de la crise

Dans un rapport de vingt pages, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénonce une mauvaise administration de la crise du Covid-19. Les soldats du feu estiment avoir été sous-employés. Ils s'interrogent également sur la stratégie adoptée, notamment au sein des hôpitaux et du SAMU. Ce rapport devrait être décortiqué par une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.