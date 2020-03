Coronavirus : les questions les plus fréquentes sur les réseaux sociaux

L'épidémie de coronavirus soulève de nombreuses questions chez les internautes. Les interrogations qui reviennent souvent concernent les symptômes. Certains internautes se demandent par exemple si les pertes du goût et de l'odorat faisaient partie des symptômes. D'autres veulent savoir si à cause du confinement le réseau internet pourrait être saturé. Samira El Gadir répond aux questions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.