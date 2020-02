Coronavirus : les rapatriés de Chine placés en quarantaine à Carry-le-Rouet

Les 180 Français rapatriés de Wuhan ont passé leur première nuit dans l'hôtel club Vacanciel de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Un confinement de quatorze jours aux airs de colonie de vacances. Ils ont interdiction formelle de sortir des chambres sans masque, mais ils peuvent profiter de tous les équipements du centre. Certains comptent toutefois se mettre au télétravail et les parents réfléchissent à des cours par correspondance pour leurs enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.