Coronavirus : les restaurateurs s'adaptent aux mesures sanitaires en Suède

Même sans confinement strict, les Suédois évitent de sortir. La distanciation sanitaire est devenue une obsession surtout dans les bars et les restaurants. D'ailleurs, des règles précises doivent y être respectées sous peine de fermeture. Des mesures qui ont fait germer des idées originales. Dans une campagne située à quatre heures de Stockholm, deux Suédois ont créé un restaurant sans contact. Ce concept pourrait bien s'exporter, notamment dans l'Hexagone.