Coronavirus : les tests de dépistage vont se multiplier

Les tests dépistage n'étaient disponibles auparavant qu'à l'hôpital et seul 60 000 ont été réalisés depuis le début de la crise dans notre pays. Mais l'objectif est de les augmenter. À Lisses, dans l’Essonne, des biologistes effectuent des tests sur le parking d'un laboratoire privé. Une manière de désengorger les hôpitaux, aujourd'hui saturés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.