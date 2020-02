Coronavirus : les touristes français annulent leurs vacances en Asie

Alors que l'augmentation du nombre de contaminations et de morts s'est accélérée ces derniers jours en Chine, les Français hésitent dorénavant à partir en Asie. Les voyages organisés y sont déjà interrompus. Seuls les déplacements vers ce territoire sont suspendus jusqu'au 31 mars, les autorités françaises n'ont pas émis de restriction concernant les autres pays d'Asie. Mais, les agences reçoivent aussi des demandes d'annulation pour d'autres destinations beaucoup moins exposées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.