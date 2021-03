Coronavirus : les vaccins Pfizer et Moderna bientôt dans nos pharmacies ?

Dans la pharmacie de Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, tout est prêt. Le réfrigérateur, qui a été réglé entre 2 et 8 °C va pouvoir conserver les vaccins Pfizer et Moderna pendant cinq jours. Une situation inédite, car ils étaient réservés aux hôpitaux et centres de vaccination. Les pharmaciens n'avaient que de l'AstraZeneca. Le gouvernement envisage fortement de leur donner l'autorisation de distribuer des vaccins à ARN. Pour cause, les doses d'AstraZeneca n'arrivent pas avec un rythme suffisant pour la population et aucune autre solution n'a été trouvée pour les gens de moins de 55 ans. En effet, celui d'AstraZeneca n'est indiqué qu'après cet âge. Pourquoi un tel revirement de situation ? Une découverte des scientifiques pourrait bien faciliter le transport des vaccins à ARN vers les officines. À - 20 °C, le Pfizer peut tenir deux semaines. Si les pharmaciens obtiennent le droit d'utiliser des vaccins Pfizer et Moderna, ils pourraient potentiellement vacciner deux millions de personnes par semaine. Mais évidemment, encore faut-il recevoir les doses.