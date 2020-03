Coronavirus : les vendeurs d'ordinateurs pris d'assaut en prévision du télétravail

Depuis vendredi, les vendeurs d'ordinateurs enchaînent conseils et ventes. Un afflux de personnes se rendent dans les magasins pour se préparer au télétravail et à la fermeture des écoles. Les clients investissent notamment dans l'achat d'un ordinateur plus puissant adapté à un usage professionnel et à des accessoires comme les casques. Certains parents ont même acheté de nouveaux jouets pour occuper les enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.