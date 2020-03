Coronavirus : les volontaires de la Réserve sanitaire fortement mobilisés

Face à l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays, la Réserve sanitaire fait tout son possible pour gérer la crise. Sur les 3 600 volontaires mobilisés, la plupart sont des médecins retraités, des infirmiers mais aussi des étudiants en médecine. Ceux de l'université de médecine de Strasbourg n'ont pas hésité à apporter leur aide pour faire face à l'afflux d'appels.