Coronavirus : l'Espagne s'en remet au système D

Au bord du précipice, les urgences espagnoles n'ont plus assez de matériels pour soigner les patients. Certains médecins ont dû alors recourir au système D pour fabriquer des blouses de protection par exemple. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, le gouvernement mise désormais sur la construction d'hôpitaux de campagne aux dimensions impressionnantes. Mais, l'Espagne risque malgré tout une pénurie de personnel hospitalier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.