Coronavirus : l'évolution de l'épidémie

Ce vendredi soir, le bilan humain fait état de 299 décès supplémentaires en 24 heures, soit 1 995 morts au total. On enregistre près de 33 000 personnes contaminées depuis le mois de janvier. Les autorités le martèlent, seul le confinement peut mettre un coup d'arrêt à cette progression de l'épidémie. Dans combien de temps, cette mesure est-elle censée avoir des effets marquants ? Éléments de réponse avec Axel Cariou.