Coronavirus : l'Hexagone passe au "stade 2" de l'épidémie

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran a annoncé que le pays compte 19 cas supplémentaires de contamination au coronavirus. Ce qui fait un total de 57 cas d'infection dans l'Hexagone. Le pays est donc passé au stade 2 de l'épidémie. C'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire et qu'il faut freiner sa diffusion. Les détails avec notre envoyée spéciale dans l'Oise, Marine Brossard.