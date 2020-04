Coronavirus : l'impossible confinement en Côte d'Ivoire

La communauté internationale est désormais très inquiète pour l'Afrique. Le continent est vulnérable face au virus. En Côte d'Ivoire par exemple, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. La ville d'Abidjan vient même de rendre le port du masque obligatoire, mais l'application de ces communiqués est compliquée à plus d'un titre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.