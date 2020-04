Coronavirus : l'inquiétude des acteurs de la filière foie gras

Damien Sourbié produit du foie gras, une source essentielle de revenus dans les Landes. Deux épisodes de grippes aviaires en 2016 et 2017 ont déjà mis à mal sa trésorerie, mais en 2020, l'histoire se répète avec le coronavirus. Habituellement, ce producteur écoule 90% de sa marchandise en vente directe dans sa boutique. Mais les clients et touristes, confinés, ne sont plus au rendez-vous et les restaurants, pour le moment fermés, encore moins. Seules quelques ventes en ligne demeurent.