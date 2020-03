Coronavirus : l'Italie place en quarantaine plus de 15 millions d'habitants

La propagation du coronavirus s'est accélérée en moins de 24 heures. Ce dimanche matin, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé la mise en quarantaine de Milan, Padoue, Venise et Rimini. Au total, 15 millions de personnes sont concernées par la mesure. Dans la gare de Milan, de nombreuses personnes ont tenté de quitter le pays avant la mise en place de l'interdiction. Celles qui sont restées se préparent déjà à une longue assignation à résidence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.