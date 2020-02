Coronavirus : l'organisation du confinement des Français rapatriés de Chine

Les ressortissants Français en provenance de Wuhan seront accompagnés d'une cinquantaine de bénévoles. Ceux de la Réserve Sanitaire Nationale, des médecins, des infirmiers et des psychologues ont spontanément offert leur service. Une trentaine de bénévoles de la Croix-Rouge ont pour charge d'améliorer le quotidien de nos compatriotes, pendant les quatorze jours de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.